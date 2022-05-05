Последний оплот националистов: что известно о ситуации на "Азовстали"

Боевики могут удерживать более 200 мирных граждан на заводе

На территории завода "Азовсталь" в Мариуполе националисты могут удерживать еще более 200 мирных граждан. Об этом сообщили в штабе операции по освобождению предприятия. Для эвакуации людей российские военные регулярно объявляют режим тишины. В других районах наши вооруженные силы поразили свыше 400 объектов военной инфраструктуры Украины. Ударами высокоточных ракет уничтожена авиатехника ВСУ на аэродроме под Кировоградом. Помимо этого, сбиты в воздухе три самолета украинских воздушных сил, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

Между вылетами российских боевых вертолётов - минимальное время. На полевом аэродроме одновременно идет проверка всех систем машины, заправка топливом и пополнение боезапаса.

"Мы гордимся тем, что мы делаем. У каждого свои традиции. У нас инженер авиационного комплекса подходит, вертолет гладит, дает ему напутствие", - рассказал Михаил, заместитель начальника инженерно-авиационной̆ службы.

Боевые вылеты - круглосуточно. Установленная на вертолётах электроника позволяет работать и в плохую погоду, и в тёмное время суток.

На этот раз Ка-52 нанесли удар управляемыми ракетами по пункту управления ВСУ. Также уничтожены несколько единиц бронетехники, охранявших территорию.

"Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российскими средствами ПВО сбиты три самолета военно-воздушных сил Украины: один Су-24 в районе острова Змеиный, один Су-27 в Херсонской области и один Су-25 в Днепропетровской области. На донецком направлении продолжаются бои в районе Марьинки. Севернее идёт наступление российских сил в окрестностях Славянска и Краматорска.

Заблокированные в Мариуполе на заводе "Азовсталь" боевики сдаваться не хотят. Во время режимов тишины они занимаются укреплением позиций и перегруппировкой остатков техники. Все эти передвижения фиксируют с воздуха, районы, где замечена активность, накрывают артиллерией. Националисты предложили обменять гражданских лиц, которые, по их уверению, также находятся в катакомбах, на еду и лекарства. То есть эти мирные жители - по сути заложники. А линия поведения украинских радикалов ничем не отличается от обыкновенного терроризма.

"Что касается подобных требований националистов, которые укрываются в подземных помещениях завода, то, конечно, они очень сильно похожи на аналогичные требования, которые озвучивались ранее террористами в Сирии, в других местах", - заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

По заверению Киева, конечно, никаких террористов, националистов и тем более нацистов на Украине нет. Вот только сами солдаты ВСУ рассказывают совсем другие истории.

"К нам попадал один военнослужащий, пленный. Его сначала командир увёл куда-то. А потом его привели побитого. Сказал нам, чтобы мы делали, что хотели. Я в этом участие не принимал. Но ребята над ним глумились, в конечном итоге его застрелили", - рассказал бывший украинский военный, военнопленный Игорь Цыганок.

Или вот ещё. Неизвестно, где были сняты кадры, но это явно не передовая. Не слышно ни стрельбы, ни взрывов.

- Война идёт на уничтожение, все наши войска, все наши люди знают, что в плен никого брать не надо. Мы понимаем, что вашу нацию в принципе нужно уничтожить.

Автор ролика, предположительно, киевлянин Алексей Середюк: активный участник Майдана и ветеран так называемой АТО. Также на кадрах - националист и командир украинского бандформирования "Братство" Дмитрий Корчинский. И боевики из Грузии. Им пока везет, может быть, потому, что до сих пор в тылу.

"Артиллерийский снаряд разорвался рядом со мной. Задело лицо, тело. Я потерял сознание. Я не знаю, сколько времени прошло", - сказал наемник из США Манус МакКэффери.

Бывший американский десантник Манус МакКэффери приехал воевать с русскими. Хотел продемонстрировать свои отменные навыки работы с Javelin, но даже не успел прицелиться. В результате артиллерийского удара лишился ноги и чудом выжил.

Дмитрий Гусев. Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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