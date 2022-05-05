Зеленский продолжил зачистку политических оппонентов

Киев ликует после задержания в Испании оппозиционера Анатолия Шария

В Испании по запросу Киева задержан оппозиционный украинский блогер и политический активист Анатолий Шарий. На родине его обвиняют в государственной измене. Наказанием за это может стать пожизненное лишение свободы. В Верховной раде уже заявили, что процесс экстрадиции начнётся в ближайшее время. Пока же Шарий отпущен под подписку о невыезде. Киевские власти продолжают гонения на тех, кто говорит правду, идущую вразрез с официальной пропагандой. Владимир Зеленский уже строит планы по восстановлению Украины после победы над Россией.

Киевский режим празднует победу. Задержание известного украинского блогера Анатолия Шария в испанском городе Террагона Служба безопасности Украины называет "многоуровневой спецоперацией" с участием зарубежных партнеров. В отношении оппозиционера был выдан международный ордер на арест. Спустя несколько часов Шария отпустили из полицейского участка под подписку о невыезде, сообщают испанские правоохранители. Но СБУ поспешила записать победную реляцию.

"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неизбежно", - заявил Артем Дехтяренко, пресс-секретарь СБУ.

На Украине блогера объявили в розыск в феврале прошлого года, а два месяца назад СНБО Украины приостановил работу партии Шария, наряду с еще несколькими оппозиционными. Журналиста и политика обвиняют в государственной измене и разжигании вражды по национальному признаку. Впрочем, в своих роликах сам Шарий много раз объяснял: охота на него - личная месть президента Зеленского, которого блогер подвергает критике. В Сети видео блогера пользуются огромной популярностью – только на YouTube-канале, с недавних пор запрещенном на Украине, у Шария было почти три миллиона подписчиков. Сегодня ликуют и сторонники бывшего президента Петра Порошенко, которому тоже доставалось от блогера.

"Толик Шарий отправится туда, куда давно пора – в тюрьму. Фантастика!" - прокомментировал Алексей Гончаренко, депутат Верховной рады, фракция "Европейская солидарность".

В Киеве рассчитывают на то, что экстрадиция Анатолия Шария на Украину займет не более месяца, сообщил советник Владимира Зеленского. На родине блогеру грозит пожизненное заключение. Однако у блогера в Испании есть статус политического беженца.

И если ЕС его выдаст, то перечеркнёт собственные демократические принципы. Судя по этому ролику, супруга журналиста, Ольга, скептически оценивает перспективы выдачи мужа украинским силовикам.

Зеленский явно зачищает оппонентов. Сегодня же СБУ заявила о задержании одного из лидеров партии "Украинский выбор" по подозрению в подготовке к свержению конституционного строя. Имя фигуранта дела силовики не раскрывают, но сообщают, что человек входит в ближайшее окружение арестованного оппозиционера Виктора Медведчука. Кроме того, суд в Киеве заморозил активы родственников лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь". На счетах было больше миллиона долларов. Желание Зеленского получить как можно больше денег любым способом довело украинского президента до того, что он объявил о сборе пожертвований по всему миру на поддержку страны.

"Эта платформа по сбору средств является частью глобальной инициативы United 24, которая была запущена для поддержки Украины. В 1 клик вы можете пожертвовать средства на защиту наших защитников, на спасение наших мирных жителей и на восстановление Украины. Все средства будут переведены в Национальный банк Украины и распределены между соответствующими министерствами", - рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Восстанавливать Украину за счёт замороженных российских активов предложил глава Евросовета. Для этого Шарль Мишель предложил конфисковать средства – он заявил, что дал уже соответствующее поручение своей юридической службе. При этом Мишель сообщил, что у Евросоюза сейчас нет планов отказа от российского газа. С каждым днем этот вопрос в Старом свете звучит все острее. Так президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что диверсификация поставок газа и нефти в страну из России возможна в скором времени. Отсрочку у Брюсселя просит и Прага. Чехия закупает у России половину необходимых нефтепродуктов.

"Мы действуем очень интенсивно на разных уровнях. Мы пытаемся добиться отсрочки на два-три года, а затем, конечно же, мы готовы поддержать этот пакет санкций", - анонсировал Петр Фиала, премьер Чехии.

Издание Oil Price пишет, что у Европы возникли проблемы с переходом на зеленую энергетику, на которую так рассчитывают в ЕС. Причина - нехватка компонентов.

"Европа лишила собственные горнодобывающие компании возможности производить металлы, необходимые континенту для отказа от ископаемых видов топлива. При этом, учитывая позицию по отношению к России и Китаю, она сильно рискует текущими поставками этих металлов и других важнейших материалов. На этот раз США не смогут прийти ЕС на помощь, потому что они борются за то, чтобы уменьшить собственную зависимость от иностранных источников металлов и минералов", - пишет издание.

А вот немецкое издание Junge Welt сначала опубликовало материал, а затем редакторы вынуждены были оперативно его удалить. Дело в том, что журналисты разместили интервью с женщиной, вышедшей из "Азовстали". Заложница прямо говорит о том, что националисты не выпускают мирных жителей из бункера. Впрочем, читатели видео скопировали сразу. Теперь правдивое высказывание доступно пользователям по всему миру.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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