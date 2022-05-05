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На Украине предложили полностью запретить российский рубль

15:48
  • четверг
  • 05 мая 2022

С такой инициативой выступили в Верховной Раде

На Украине необходимо полностью запретить обращение российского рубля. Такая законодательная инициатива в четверг, 5 мая, зарегистрирована в Верховной Раде.
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Поправки в закон "О валюте и валютных операциях" и ряд других нормативно-правовых актов предусматривают в период действия военного положения запрет использования российского рубля в пределах Украины и для трансграничных переводов и перемещений.

Законопроект также предлагает вывести из гражданского оборота активы, выраженные в рублях, которые принадлежат резидентам РФ или "резидентам Украины, находящимся под контролем резидентов России". Решение суда для этого не потребуется.

При этом запрещается устанавливать обменный курс (кросс-курс) рубля, не считая "случаев установления суммы репараций России в пользу Украины".

Активы в рублях до конца действия военного положения предлагается хранить в банках без начисления каких-либо процентов, что не прекращает право собственности на такие активы, но временно ограничивает его, сообщает ТАСС.

Тем временем Херсонская область Украины, которая находится под полным контролем российских военнослужащих, объявила о переходе в рублевую зону с 1 мая. Запланирован переходный период продолжительностью четыре месяца. В этом время в обращении будут одновременно находиться и украинская гривна, и российский рубль.

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