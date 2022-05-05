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Еврокомиссия: визовые ограничения не касаются рядовых россиян

15:25
  • четверг
  • 05 мая 2022

Санкции действуют для отдельных групп граждан России

Приостановка соглашения с Россией об упрощении выдачи виз – частичная, это не затрагивает рядовых россиян. Об этом напомнила консульским службам стран ЕС Еврокомиссия. В опубликованном ЕК пресс-релизе подчеркивается, что ограничения направлены против отдельных групп граждан, связанных с государственной службой.

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"Это не касается обычных граждан России, которые продолжат пользоваться ныне действующими преимуществами, предусмотренными соглашением", - сказано в сообщении.

ЕС частично приостановил действие соглашения с Россией об упрощении выдачи виз 28 февраля. Была отменена облегченная процедура выдачи виз для обладателей дипломатических паспортов, бизнесменов и представителей деловых организаций. Ограничения коснулись также членов официальных российских делегаций, представителей федеральных и местных властей, Конституционного и Верховного судов России, передает РИА Новости.

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