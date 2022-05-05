В России утвердили федеральный перечень школьных учебников

Об этом рассказали в Минпросвещения

Более 2 тысяч школьных учебников в России планируют включить в федеральный перечень пособий, одобренных для использования в образовательных организациях. Об этом в четверг, 5 мая, рассказали в российском Министерстве просвещения.

В ведомстве уточнили, что в обновленный перечень, который уже прошел утверждение, включены более 2 тысяч наименований, среди которых есть специальные учебники, которые могут быть использованы в адаптированных образовательных программах.

Список учебников также пополнился изданиями по родным языкам и учебниками для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Экспертное заключение для одной части учебников будет действовать до 25 сентября 2025 года, для других учебников — до 25 июня 2026 года, сообщает АГН "Москва".

Ранее российские специалисты проанализировали украинские учебники по истории и выяснили, что в пособиях исторические факты были искажены, а школьников учили ненавидеть Россию.

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