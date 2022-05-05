Британская королева испытывает проблемы с мобильностью

Как сообщила канцелярия королевы Великобритании, 96-летняя Елизавета II пропустит летние приемы в Букингемском дворце.

"В этом году Ее Величество королева будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи, а подробности участия будут сообщены в надлежащее время", - цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что летние приемы начнутся на следующей неделе. Это три вечеринки в садах Букингемского дворца и одна - во дворце Холируд в Шотландии.

В последнее время Елизавета II испытывает проблемы с мобильностью, из-за чего уже пропустила несколько официальных мероприятий. При этом королева все еще устраивает аудиенции в онлайн-режиме.

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