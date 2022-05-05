Лукашенко назвал Путина "старшим братом"

Президент Белоруссии похвастался тесными отношениями с росийским коллегой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина "старшим братом".

В интервью агентству AP Лукашенко заявил, что у его "старшего брата" — Путина — нет "ни с одним мировым лидером более тесных, открытых и дружественных отношений, чем с президентом Белоруссии".

Ранее в четверг Лукашенко рассказал, что западным государствам нет причин беспокоиться из-за проверки сил реагирования белорусской армии.

В том же интервью AP он подчеркнул, что Минск никому не угрожает и угрожать не собирается, поскольку "развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства".

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