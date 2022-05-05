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Япония решила кардинально усилить оборонный потенциал

15:32
  • четверг
  • 05 мая 2022

И обновить стратегию по нацбезопасности

Министр обороны Японии Нобуо Киси объявил, что Токио намерен существенным образом укрепить свой военный потенциал, пишет издание The Japan Times.

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Как уточняется в материале, до конца года Япония планирует также обновить стратегию по нацбезопасности. Военные расходы предлагается нарастить с 1% до 2% от ВВП.

Подобные планы, говорят эксперты, означают важные изменения для оборонной политики Японии и ее альянса с США.

Ранее Киси заявил, что спецоперация России является "предметом для беспокойства в Индо-Тихоокеанском регионе".

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