Япония решила кардинально усилить оборонный потенциал

И обновить стратегию по нацбезопасности

Министр обороны Японии Нобуо Киси объявил, что Токио намерен существенным образом укрепить свой военный потенциал, пишет издание The Japan Times.

Как уточняется в материале, до конца года Япония планирует также обновить стратегию по нацбезопасности. Военные расходы предлагается нарастить с 1% до 2% от ВВП.

Подобные планы, говорят эксперты, означают важные изменения для оборонной политики Японии и ее альянса с США.

Ранее Киси заявил, что спецоперация России является "предметом для беспокойства в Индо-Тихоокеанском регионе".

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