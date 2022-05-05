Япония решила кардинально усилить оборонный потенциал

И обновить стратегию по нацбезопасности
Министр обороны Японии Нобуо Киси объявил, что Токио намерен существенным образом укрепить свой военный потенциал, пишет издание The Japan Times.
Как уточняется в материале, до конца года Япония планирует также обновить стратегию по нацбезопасности. Военные расходы предлагается нарастить с 1% до 2% от ВВП.
Подобные планы, говорят эксперты, означают важные изменения для оборонной политики Японии и ее альянса с США.
Ранее Киси заявил, что спецоперация России является "предметом для беспокойства в Индо-Тихоокеанском регионе".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"