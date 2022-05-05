Байден оказался в неудобном положении из-за приглашения Путина на саммит G20

Пропустить саммит президент США не может

Президент США Джо Байден оказался в неудобном положении из-за приглашения на саммит G20 российского лидера Владимира Путина. Перед ним стоит нелегкий выбор - участвовать в форуме или уступить одно из главных международных мероприятий России и Китаю, пишет The Washington Post.

"Попытки США выставить Россию в качестве мирового изгоя провалились, так как не все партнеры Вашингтона готовы отвернуться от Москвы, что стало проблемой для Байдена", — отмечает автор материала.

Эксперты считают, что Байден не может себе позволить пропустить такое мероприятие в Азии. Сегодня на мировой торговле отражаются последствия пандемии, а инфляция стала общей проблемой. Белый дом, конечно, может постараться сделать так, чтобы Путин и Байден редко оказывались на одной фотографии. Однако на G20 делается групповой снимок мировых лидеров, к тому же на саммите могут быть неловкие и незапланированные встречи.

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