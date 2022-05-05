Зеленский пригласил Штайнмайера в Киев

Ранее украинские власти отказались принимать президента ФРГ

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе беседы президент Украины пригласил Штайнмайера посетить Киев.

Это был первый телефонный разговор Штайнмайера и Зеленского после отказа украинских властей принять президента ФРГ в Киеве, мотивируя это связями политика с Россией.

Во время разговора главы государств обсудили "недоразумения прошлого". Зеленский лично пригласил Штайнмайера и канцлера Шольца с визитом, а также все немецкое руководство, сообщает агентство DPA.

По данным Spiegel, в ходе 45-минутной беседы Штайнмайер заверил Зеленского в полной поддержке Германией Украины.

Ранее Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве "из-за его тесных связей с Россией". Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "это и для немецкого правительства, и для немецкого народа проблема, что президента попросили не приезжать".

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