В Харьковской области ликвидирован лидер ячейки теробороны Украины

На прилегающей местности спецназовцы Росгвардии нашли тренировочный лагерь

В пресс-службе Росгвардии сообщили о ликвидации в Харьковской области лидера ячейки территориальной обороны Украины, передает ТАСС.

Уточняется, что в ходе проведения разведывательно-поисковых мероприятий была обнаружена вооруженная группа без опознавательных знаков. Она скрытно продвигалась в сторону позиций российских войск в лесистой местности. Предложение сдаться диверсанты отвергли, открыв огонь.

"При попытке прорыва спецназовцы заблокировали противника с флангов, после чего уничтожили ответным огнем диверсионную группу во главе с командиром", - говорится в сообщении.

После боя на прилегающей местности нашли тренировочный лагерь территориальной обороны Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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