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Более 20 тыс. человек обеспечат порядок и безопасность в Москве на мероприятиях 9 мая

16:18
  • четверг
  • 05 мая 2022

В мэрии прошло заседание антитеррористической комиссии

Безопасность во время Парада Победы и акции "Бессмертный полк", которые пройдут 9 мая в Москве, обеспечат 20 тысяч человек. Об этом сообщили в мэрии по итогам заседания антитеррористической комиссии столицы под председательством Сергея Собянина.

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За порядком во время мероприятий проследят полиция, Росгвардия и народные дружинники. Общественные места уже сейчас проверяют специалисты кинологических служб и инженерно-саперных подразделений.

Главное управление Росгвардии по Москве в период подготовки и проведения праздников приняло дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности инфраструктуры города. Посты вневедомственной охраны защищают объекты, имеющие особую значимость, в том числе объекты, подлежащие обязательной охране войсками национальной гвардии.

В постоянной готовности будут находиться специалисты территориального пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по городу Москве.

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