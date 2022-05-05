ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Природными пожарами в России повреждено 300 строений

16:20
  • четверг
  • 05 мая 2022

В 46 регионах введен особый противопожарный режим.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что огонь от природных пожаров в России в этом году перешел на 300 строений.
В России за сутки потушили более 120 лесных пожаров

"Пиком все же оказалось начало майских праздников. Это, скорее всего, привычное явление для нас, но, тем не менее, более 300 строений было повреждено огнем, из них 30 - это жилые дома. Есть даже погибшие", - отметил он в эфире канала "Россия-24".

Согласно актуальным данным, природные пожары зафиксированы в 77 регионах страны, в 46-ти введен особый противопожарный режим.

По информации властей, наиболее сложная обстановка - в Красноярском крае, Курганской, Иркутской, Омской областях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.