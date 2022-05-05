Природными пожарами в России повреждено 300 строений

В 46 регионах введен особый противопожарный режим.

Врио главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что огонь от природных пожаров в России в этом году перешел на 300 строений.

"Пиком все же оказалось начало майских праздников. Это, скорее всего, привычное явление для нас, но, тем не менее, более 300 строений было повреждено огнем, из них 30 - это жилые дома. Есть даже погибшие", - отметил он в эфире канала "Россия-24".

Согласно актуальным данным, природные пожары зафиксированы в 77 регионах страны, в 46-ти введен особый противопожарный режим.

По информации властей, наиболее сложная обстановка - в Красноярском крае, Курганской, Иркутской, Омской областях.

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