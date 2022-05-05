В процессе оценки "Спутника V" еврорегулятором прогресса нет

ЕМА начало экспертизу более года назад

Европейское агентство лекарственных средств прокомментировало процесс оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

"Существенного прогресса в отношении предоставления данных достигнуто не было", - цитирует ТАСС Марко Кавалери, главу департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации .

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат был одобрен в России 11 августа 2020 года.

Вакцина зарегистрирована в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек. ЕМА начало экспертизу более года назад.

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