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В процессе оценки "Спутника V" еврорегулятором прогресса нет

16:38
  • четверг
  • 05 мая 2022

ЕМА начало экспертизу более года назад

Европейское агентство лекарственных средств прокомментировало процесс оценки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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"Существенного прогресса в отношении предоставления данных достигнуто не было", - цитирует ТАСС Марко Кавалери, главу департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации .

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Препарат был одобрен в России 11 августа 2020 года.

Вакцина зарегистрирована в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек. ЕМА начало экспертизу более года назад.

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