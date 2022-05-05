Шольц обозначил условие снятия санкций с России

На международном уровне сложилась "драматическая" ситуация
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью журналу Stern о возможном снятии санкций с России. По словам политика, это произойдет, только если Москва и Киев заключат мирный договор.
"Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной", - добавил Шольц.
По его словам, ФРГ "консультирует и поддерживает Украину, в том числе дипломатически".
"На международном уровне мы находимся сейчас в опасной, поистине драматической ситуации, во время которой нам следует действовать предусмотрительно и взвешенно", - сказал также канцлер.
С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"