Шольц обозначил условие снятия санкций с России

На международном уровне сложилась "драматическая" ситуация

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал в интервью журналу Stern о возможном снятии санкций с России. По словам политика, это произойдет, только если Москва и Киев заключат мирный договор.

"Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной", - добавил Шольц.

По его словам, ФРГ "консультирует и поддерживает Украину, в том числе дипломатически".

"На международном уровне мы находимся сейчас в опасной, поистине драматической ситуации, во время которой нам следует действовать предусмотрительно и взвешенно", - сказал также канцлер.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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