Лавров и Макей обсудили ход спецоперации

Министры также обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем

В четверг министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонный разговор.

"Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны условились усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию санкциям.

Кроме того, Лавров и Макей рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства.

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