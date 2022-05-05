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Лавров и Макей обсудили ход спецоперации

17:42
  • четверг
  • 05 мая 2022

Министры также обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем

В четверг министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей провели телефонный разговор.

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"Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине", - сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Стороны условились усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию санкциям.

Кроме того, Лавров и Макей рассмотрели текущие вопросы двустороннего сотрудничества и союзного строительства.

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Сергей Лавров и Владимир Макей
Сергей Лавров и Владимир Макей
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