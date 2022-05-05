Минздрав зарегистрировал препарат от ковида "Миробивир"

Лекарство разработала компания "Фармасинтез"

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса "Миробивир".

Лекарство разработала компания "Фармасинтез". Это таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с дозировкой 150 плюс 100 мг.

"Миробивир" назначается при COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, передает ТАСС.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира.

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