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Минздрав зарегистрировал препарат от ковида "Миробивир"

17:49
  • четверг
  • 05 мая 2022

Лекарство разработала компания "Фармасинтез"

Как следует из государственного реестра лекарственных средств, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат от коронавируса "Миробивир".

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Лекарство разработала компания "Фармасинтез". Это таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с дозировкой 150 плюс 100 мг.

"Миробивир" назначается при COVID-19 легкого или среднетяжелого течения у взрослых, в том числе с повышенным риском прогрессирования заболевания до тяжелого течения, передает ТАСС.

Ранее Минздрав зарегистрировал препарат от коронавируса "Скайвира" на основе нирматрелвира и ритонавира.

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