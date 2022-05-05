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ВОЗ может закрыть региональный офис в Москве

18:48
  • четверг
  • 05 мая 2022

Проект резолюции будет рассмотрен 10 мая

Всемирная организация здравоохранения рассмотрит возможность закрытия офиса Европейского регионального бюро в Москве, передает Reuters со ссылкой на источники.

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Уточняется, что проект резолюции будет рассмотрен 10 мая. При этом отстранять Россию от участия в совете ВОЗ или лишать ее права голоса не планируется.

Создание проекта резолюции последовало за обращением Украины. Его подписали 38 стран, включая Германию и Францию.

Отдельно отмечено, что речь идет о закрытии Европейского офиса ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний. Российский офис ВОЗ работу продолжит.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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