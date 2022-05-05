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Путин и Беннет обсудили значение 9 мая для народов России и Израиля

18:50
  • четверг
  • 05 мая 2022

Израильский премьер указал на решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом

В четверг между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор.

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Стороны, в частности, обменялись мнениями о ситуации на Украине, в том числе об эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей.

"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", - говорится в сообщении Кремля.

Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран.

"Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР", - отмечено также в сообщении.

Беннет указал на решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Путин же попросил собеседника передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.

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