Путин и Беннет обсудили значение 9 мая для народов России и Израиля

Израильский премьер указал на решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом
В четверг между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялся телефонный разговор.
Стороны, в частности, обменялись мнениями о ситуации на Украине, в том числе об эвакуации с территории завода "Азовсталь" мирных жителей.
"Российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц. Что же касается остающихся на "Азовстали" боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие", - говорится в сообщении Кремля.
Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение даты 9 мая для народов обеих стран.
"Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР", - отмечено также в сообщении.
Беннет указал на решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом. Путин же попросил собеседника передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"