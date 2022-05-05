В Венецию будут пускать только по предварительной регистрации

Вскоре туристам придется еще и платить специальный налог

С 1 июля 2022 года туристов перестанут пускать в Венецию без предварительной регистрации, сообщили в АТОР.

"Пасхальные выходные-2022 напомнили Венеции о том, что такое overtourism. За три дня город посетило почти 500 тыс. туристов, и по этой причине власти вновь вернулись к идее регулирования турпотоков и платного прохода в город, которая была озвучена еще в 2019 году. Вся инфраструктура для внедрения этого проекта подготовлена", - говорится в сообщении.

Уточняется, что путешественникам придется получать QR-код, заранее зарегистрировавшись на специальной платформе.

Мера рассматривается как экспериментальная. Вместе с тем с середины января 2023 года туристам придется также платить "входной налог" - от 3 до 10 евро.

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