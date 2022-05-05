Мишустин: России нужно быстрое поступление товаров первой необходимости

Премьер обсудил эту тему с главой ФТС

Сокращение административных процедур для бизнеса стало главной темой на встрече премьера Михаила Мишустина с главой Федеральной таможенной службы Владимиром Булавиным.

Председатель правительства призвал ведомство помочь предпринимателям скорее адаптироваться к новым условиям в рамках западных санкций. Также глава кабмина поручил посмотреть таможенные пункты пропуска, где можно оптимизировать процедуры оформления документов, в том числе для малого и среднего бизнеса, поскольку в этих непростых условиях приходится выстраивать новые логистические цепочки прежде всего с партнёрами из дружественных стран. По мнению премьера, импорт товаров должен становиться проще.

"Что сейчас крайне важно, это беспрепятственное быстрое поступление товаров первой необходимости, медицинских изделий, лекарств. При снижении таможенных пошлин и при непростых сейчас процедурах экспорта и импорта все это тоже нужно упрощать, чем вы и занимаетесь. И электронная торговля сегодня будет играть большую роль. Мы приняли важное решение: повысили в том числе пороги ввоза соответствующих товаров беспошлинной торговли через электронные площадки, что также поможет стимулировать импорт в нашу страну", - заявил премьер Михаил Мишустин.

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