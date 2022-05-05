У партии Макрона будет другое название

Прежде она называлась LaREM

Партия президентского большинства во Франции "Вперед, Республика!" (La République en Marche!) меняет название за несколько недель до парламентских выборов, передает канал BFMTV.

"Мы инициируем изменение существа и названия. Речь идет о перестройке партии "Вперед, Республика!", чтобы создать президентскую партию", - сказал генеральный делегат LaREM Станислас Герини.

Новое название - "Возрождение".

Ранее сам Эмманюэль Макрон обещал полное обновление своей партии.

В апреле во Франции состоялись президентские выборы. Во втором туре Макрон получил 58,54% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,46%.

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