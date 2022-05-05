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У партии Макрона будет другое название

19:42
  • четверг
  • 05 мая 2022

Прежде она называлась LaREM

Партия президентского большинства во Франции "Вперед, Республика!" (La République en Marche!) меняет название за несколько недель до парламентских выборов, передает канал BFMTV.

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"Мы инициируем изменение существа и названия. Речь идет о перестройке партии "Вперед, Республика!", чтобы создать президентскую партию", - сказал генеральный делегат LaREM Станислас Герини.

Новое название - "Возрождение".

Ранее сам Эмманюэль Макрон обещал полное обновление своей партии.

В апреле во Франции состоялись президентские выборы. Во втором туре Макрон получил 58,54% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 41,46%.

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