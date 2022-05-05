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Зеленский предложил ЕС взять шефство над регионами Украины

20:04
  • четверг
  • 05 мая 2022

Киев готовит масштабный план восстановления страны

Владимир Зеленский предложил странам Евросоюза взять шефство над регионами Украины для их восстановления.

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"Мы предлагаем нашим партнерам взять шефство над регионами, городами, сферами, которые пострадали, чтобы вместе с нами восстановить полноценное функционирование регионов, городов", — сказал президент Украины.

Он также сообщил, что Киев готовит масштабный план восстановления Украины. "Мы нуждаемся в стратегическом международном плане поддержки для Украины, который будет современным аналогом исторического Плана Маршалла", — цитирует Зеленского его пресс-служба.

Накануне Зеленский назвал стоимость восстановления Украины. Это 600 миллиардов долларов. Однако аппетиты Киева могут вырасти, ведь еще несколько дней Украине требовалось 550 миллиардов.

Глава Евросовета Шарль Мишель предложил восстанавливать Украину за счет замороженных российских активов. Для этого политик придумал конфисковать средства. Он заявил, что дал уже соответствующее поручение своей юридической службе.

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