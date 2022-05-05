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Пресс-секретарь Зеленского: договориться могут только президенты

20:22
  • четверг
  • 05 мая 2022

Контактные группы находятся на связи

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал о позиции Киева по поводу переговоров с Москвой.

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"Президент Украины при каждом случае повторяет, что он готов встречаться с президентом России и проводить переговоры", - отметил пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Он добавил, что встречи и разговоры Зеленского с западными лидерами не влияют на ход переговоров с Россией. По словам Никифорова, стамбульские контактные группы остаются на связи.

"Другое дело, что в основном по всем вопросам, о которых они были уполномочены договариваться, они уже договорились", - уточнил спикер.

Как заключил пресс-секретарь, остаются самые сложные решения - территориальная целостность Украины и гарантии безопасности. "Договориться по ним могут только президенты", - резюмировал Никифоров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров
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