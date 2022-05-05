Минобороны сообщило об уничтожении 45 военных объектов на Украине

Российская артиллерия уничтожила 6 украинских пунктов управления

Оперативно-тактической и армейской авиацией в течение дня поражены 45 военных объектов Украины. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков на вечернем брифинге в четверг.

Ракетами воздушного базирования поражен пункт управления 24-й украинской бригады, два склада боеприпасов.

Российская артиллерия уничтожила 6 украинских пунктов управления, 2 склада боеприпасов, до 190 человек личного состава.

Ракетные войска поразили артбатарею на огневых позициях, батарею РСЗО "Ураган" и 4 района сосредоточения живой силы и техники.

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