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Володин объяснил цели России на Украине

20:46
  • четверг
  • 05 мая 2022

Важно, чтобы был закреплен ее внеблоковый и безъядерный статус

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Россия должна с успехом завершить специальную операцию на Украине.
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"Необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что внеблоковый и безъядерный статус должен быть закреплен юридически.

По словам Володина, в каких границах должна существовать Украина, решать ее гражданам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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