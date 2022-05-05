Володин объяснил цели России на Украине

Важно, чтобы был закреплен ее внеблоковый и безъядерный статус

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что Россия должна с успехом завершить специальную операцию на Украине.

"Необходимо сделать все для того, чтобы Украина стала мирным демократическим государством, суверенным", - подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

Он добавил, что внеблоковый и безъядерный статус должен быть закреплен юридически.

По словам Володина, в каких границах должна существовать Украина, решать ее гражданам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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