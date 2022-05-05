Венгрия не поддерживает план санкций против России "в нынешней форме"

Новые ограничения будут касаться нефти

Премьер Венгрии Орбан прокомментировал планы Евросоюза принять против очередной пакет санкций из-за ситуации.

По словам политика, ограничения должны приниматься, когда все страны-члены ЕС готовы к этому. Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Будапешт не может поддержать новый план санкций "в его нынешней форме", передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в рамках шестого пакета санкций Еврокомиссия предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти. Также речь идет об отключении Сбербанка от SWIFT.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"