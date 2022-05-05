ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Венгрия не поддерживает план санкций против России "в нынешней форме"

21:15
  • четверг
  • 05 мая 2022

Новые ограничения будут касаться нефти

Премьер Венгрии Орбан прокомментировал планы Евросоюза принять против очередной пакет санкций из-за ситуации.

Шольц обозначил условие снятия санкций с России
Абрамовичу пригрозили санкциями в случае провала переговоров Москвы и Киева

По словам политика, ограничения должны приниматься, когда все страны-члены ЕС готовы к этому. Вместе с тем Орбан подчеркнул, что Будапешт не может поддержать новый план санкций "в его нынешней форме", передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в рамках шестого пакета санкций Еврокомиссия предлагает поэтапно запретить весь импорт российской нефти. Также речь идет об отключении Сбербанка от SWIFT.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Венгрия
Венгрия
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.