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Украинскую бабушку с Красным Знаменем госпитализировали

22:30
  • четверг
  • 05 мая 2022

Боевики вывезли женщину и ее мужа из родного села

Украинские СМИ сейчас активно пытаются сгладить неприятную историю с унижением пенсионерки в Харьковской области, которая вышла к украинским солдатам с красным флагом и отказалась от еды, когда националисты растоптали Знамя Победы.

ВСУ якобы теперь взяли над ней шефство. Сейчас Анна Ивановна Иванова, сообщают, что так её зовут, временно находится с мужем в больнице. Несмотря на то, что для тысяч людей и в России, и в народных республиках этот человек стал символом мужества и стойкости, украинская пресса настаивает: стариков вывезли, потому что именно российские войска разбомбили им хату. По сути же пенсионерам просто не оставили выбора.

Подробнее о ситуации на Украине смотрите в репортаже Дмитрия Гусева.

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