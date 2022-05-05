В Израиле мужчина напал на людей с мачете

Предварительно, три человека погибли

По предварительным данным, 3 человека погибли и двое ранены в израильском городе Эльяд в результате нападения на прохожих. По другой информации, пострадали шестеро. Один из них в критическом состоянии.

Сегодня вечером неизвестный мужчина набросился на людей с мачете. Прибывшей на место происшествия полицией он был нейтрализован. Его личность сейчас уточняется. Пострадавших уже доставили в больницы.

Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии. Местные власти призвали жителей города временно не покидать свои дома.

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