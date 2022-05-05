ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Володин: мобилизации в России не будет

21:44
  • четверг
  • 05 мая 2022

Сообщения о такой возможности ранее распространили западные СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" оценил возможность всеобщей мобилизации в России.

Володин объяснил цели России на Украине
Лукашенко назвал условие быстрого завершения конфликта на Украине

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", - ответил председатель нижней палаты парламента на соответствующий вопрос.

Также Володин оценил перспективы применения Россией ядерного оружия.

"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - сказал спикер.

Ранее ряд западных СМИ написали о том, что в России 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация. В Кремле эти сообщения назвали чушью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Вячеслав Володин
Вячеслав Володин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.