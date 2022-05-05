Володин: мобилизации в России не будет

Сообщения о такой возможности ранее распространили западные СМИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью радиостанции "Комсомольская правда" оценил возможность всеобщей мобилизации в России.

"Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу", - ответил председатель нижней палаты парламента на соответствующий вопрос.

Также Володин оценил перспективы применения Россией ядерного оружия.

"Что касается Российской Федерации, вы знаете, у нас это заложено только как возможность ответа на нанесенный удар", - сказал спикер.

Ранее ряд западных СМИ написали о том, что в России 9 мая будет объявлена всеобщая мобилизация. В Кремле эти сообщения назвали чушью.

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