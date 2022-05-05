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ВСУ разместили артиллерию у городской больницы Харькова

22:08
  • четверг
  • 05 мая 2022

И командный пункт - в здании областной клинической больницы Одессы

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что ВСУ разместили артиллерийские установки на территории городской больницы Харькова.

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Кроме того, украинские военные оборудовали командный пункт в здании областной клинической больницы Одессы, а также - опорный пункт на территории детской больницы в Лисичанске.

Также стало известно, что ВСУ разместили военную технику на территории больницы в Славянске.

По данным российского Минобороны, за сутки с Украины поступило больше 110 обращений с просьбами об эвакуации.

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