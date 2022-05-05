ВСУ разместили артиллерию у городской больницы Харькова

И командный пункт - в здании областной клинической больницы Одессы
Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в четверг вечером, что ВСУ разместили артиллерийские установки на территории городской больницы Харькова.
Кроме того, украинские военные оборудовали командный пункт в здании областной клинической больницы Одессы, а также - опорный пункт на территории детской больницы в Лисичанске.
Также стало известно, что ВСУ разместили военную технику на территории больницы в Славянске.
По данным российского Минобороны, за сутки с Украины поступило больше 110 обращений с просьбами об эвакуации.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"