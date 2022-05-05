Лукашенко посоветовал Зеленскому побриться

И нормально одеться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в интервью Associated Press, что президент Украины Владимир Зеленский - неглупый человек, но у него нет своей модели поведения. Кроме того, ему следует "выходить из образа".

"Уже пора побриться, одеться нормально и демонстрировать украинскому народу и мировому сообществу, что у него каждый день лучше, лучше и лучше", - констатировал Лукашенко.

По его словам, игра Зеленского затянулась. "Но он киношник, он актер, артист, ему видней, и он живет в определенной ситуации", - добавил белорусский лидер.

Как также заметил Лукашенко, Запад не дает Зеленскому дипломатическим образом установить мир с Россией.

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