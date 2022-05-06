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Украинские военные обстреляли Ясиноватую из "Градов"

08:31
  • пятница
  • 06 мая 2022

Последняя информация о ситуации в Донбассе

В ДНР сообщают: украинские военные выпустили пять снарядов из системы "Град" по Ясиноватой. За прошедшие сутки в Мариуполе в результате обстрелов ранения получили 5 мирных жителей. В Петровском районе Донецка пострадал подросток. Ночью ВСУ вновь атаковали Первомайск и Голубовское в Луганской народной республике, сообщает "ТВ Центр".

А на подконтрольных Киеву территориях прямо под окнами жилых домов радикалы размещают тяжёлую технику, в медицинских учреждениях обустраивают опорные пункты - пациентов просто выгоняют на улицу. Об этом сообщил   начальник Национального центра обороны России Михаил Мизинцев.

В Харькове на территории городской больницы размещены артиллерийские установки, оборудован склад боеприпасов, а медперсонал и пациентов, среди которых много тяжелобольных, под угрозой расправы вынудили покинуть учреждение.

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