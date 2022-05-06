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Небензя: Запад заранее готовил санкции против России

08:35
  • пятница
  • 06 мая 2022

Страны Запада ждали удобного повода, чтобы ударить по экономике России

Украина нужна Западу лишь как плацдарм для борьбы с Россией -  об этом на заседании Совбеза ООН заявил постпред нашей страны Василий Небензя, передает "ТВ Центр".
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Он также отметил, что скорость, с которой были введены антироссийские санкции, говорит о том, что они готовились заранее - задолго до начала специальной военной операции в Донбассе.

Так называемые западные партнёры лишь ждали удобного повода, чтобы ударить по экономике нашей страны. Небензя также отметил, что те, кто громко обвиняет Россию в нарушениях международного права, сами даже не пытаются создать видимость его соблюдения, замораживая активы нашей страны на сумму в 300 миллиардов долларов и отнимая собственность россиян, которые не имеют никакого отношения к спецоперации по защите ДНР и ЛНР.

"Сегодня - это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси-война коллективного Запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момент, чтобы запустить маховик репрессий против России. И если и говорить о мировой войне, то она несомненно ведется сегодня в экономической области", - заявил Небензя.

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