Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных

Солдаты проявляют мужество и отвагу

В ходе спецоперации по защите мирных жителей Донбасса российские офицеры и солдаты проявляют настоящее мужество и высочайший профессионализм. О новых подвигах наших военнослужащих рассказали сегодня в Минобороны.

Танковый экипаж ефрейтора Тараса Кузнецова в ходе освобождения одного из населенных пунктов вступил в бой сразу с двумя танками противника, один из них они уничтожили первым выстрелом. Второй успел ударить в ответ. Ефрейтор был ранен, но смог вывести свою боевую машину из-под огня и уничтожить вражескую.

Капитан Дмитрий Фурдуй со своей мотострелковой ротой блокировал пути отступления радикалов, захвативших населенный пункт. В ходе боя с противником, пытавшимся прорвать оборону, были уничтожены три вражеских миномётных расчета и до 40 националистов. Остальные сложили оружие и сдались в плен.

Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод старшего лейтенанта Александра Прыгунова во время наступления уничтожил танк, три БМП и более 20 националистов. Утратив боевую способность, противник покинул занимаемые позиции, что позволило российским войскам продвинуться вглубь вражеской обороны.

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