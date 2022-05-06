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Координаты крейсера "Москва" передал Киеву Вашингтон

08:16
  • пятница
  • 06 мая 2022

В США не знали, как Украина использует эти сведения

Точные данные о местоположении российского ракетного крейсера "Москва" предоставил Киеву Вашингтон – по запросу украинской стороны. Это было сделано незадолго до того, как на корабле вспыхнул пожар, сообщил телеканал CNN.

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Ранее американские СМИ сообщали, что незадолго до того, как крейсер "Москва" затонул, акваторию Черного моря патрулировал разведывательный самолет США Boeing P-8 Poseidon. По данным телеканала, украинские военные обнаружили военный корабль в Черном море и запросили у США подтверждение информации. В Пентагоне эту информацию не комментируют.

Утверждается, что в Вашингтоне не знали, как Киев намерен использовать полученную информацию. Спустя некоторое время на крейсере начался пожар. Минобороны России 14 апреля сообщило о серьезных повреждениях на крейсере "Москва", вызванных взрывом боеприпасов. Крейсер затонул при буксировке в условиях шторма, экипаж доставили в Севастополь.

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