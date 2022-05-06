Координаты крейсера "Москва" передал Киеву Вашингтон

В США не знали, как Украина использует эти сведения

Точные данные о местоположении российского ракетного крейсера "Москва" предоставил Киеву Вашингтон – по запросу украинской стороны. Это было сделано незадолго до того, как на корабле вспыхнул пожар, сообщил телеканал CNN.

Ранее американские СМИ сообщали, что незадолго до того, как крейсер "Москва" затонул, акваторию Черного моря патрулировал разведывательный самолет США Boeing P-8 Poseidon. По данным телеканала, украинские военные обнаружили военный корабль в Черном море и запросили у США подтверждение информации. В Пентагоне эту информацию не комментируют.

Утверждается, что в Вашингтоне не знали, как Киев намерен использовать полученную информацию. Спустя некоторое время на крейсере начался пожар. Минобороны России 14 апреля сообщило о серьезных повреждениях на крейсере "Москва", вызванных взрывом боеприпасов. Крейсер затонул при буксировке в условиях шторма, экипаж доставили в Севастополь.

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