В Думе назвали предполагаемый размер внеплановой индексации пенсий

Точные параметры пока обсуждаются

Анонсированная ранее российскими властями индексация пенсий обсуждается в Госдуме и правительстве, ее конкретные параметры уточняются. Об этом рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Парламентарий сообщила телеканалу "Москва 24", что обсуждается увеличение пенсионных выплат в диапазоне от 8 до 10%. Предположительно, пенсии проиндексируют на 9%.

Бессараб подчеркнула, что писать какие-либо заявления россиянам не потребуется — индексация будет произведена автоматически, в беззаявительном порядке.

Ранее помощник президента Максим Орешкин рассказал, что в России хватает финансов, чтобы обеспечить социальные обязательства. Более того, социальные расходы бюджета в ближайшее время будут расти. Он сообщил, что власти намерены объявить о внеплановой индексации пенсий, различных социальных выплат, прожиточного минимума и МРОТ.

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