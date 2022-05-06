ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Думе назвали предполагаемый размер внеплановой индексации пенсий

08:18
  • пятница
  • 06 мая 2022

Точные параметры пока обсуждаются

Анонсированная ранее российскими властями индексация пенсий обсуждается в Госдуме и правительстве, ее конкретные параметры уточняются. Об этом рассказала член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Путин поручил проиндексировать пенсии, зарплаты и соцвыплаты

Парламентарий сообщила телеканалу "Москва 24", что обсуждается увеличение пенсионных выплат в диапазоне от 8 до 10%. Предположительно, пенсии проиндексируют на 9%.

Бессараб подчеркнула, что писать какие-либо заявления россиянам не потребуется — индексация будет произведена автоматически, в беззаявительном порядке.

Ранее помощник президента Максим Орешкин рассказал, что в России хватает финансов, чтобы обеспечить социальные обязательства. Более того, социальные расходы бюджета в ближайшее время будут расти. Он сообщил, что власти намерены объявить о внеплановой индексации пенсий, различных социальных выплат, прожиточного минимума и МРОТ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Заседание Госдумы
Заседание Госдумы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.