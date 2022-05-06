Welt: Германия не смогла передать обещанное Украине оружие

Речь идет о зенитных установках Gepard

Поставки Украине самоходных зенитных установок Gepard, обещанных Германией, застопорились из-за отсутствия снарядов для них. Об этом рассказали источники в Киеве.

Как пишет Die Welt, Германия пообещала Украине 30 таких установок. Однако в распоряжении Берлина имеется всего 23 тысячи снаряда к ним, а этого количества хватит не более чем на полчаса использования.

Оригинальные снаряды для 35-миллиметровых пушек производит швейцарская фирма Oerlikon, которая принадлежит германскому концерну Rheinmetall. Однако Швейцария запрещает экспорт военных товаров в зоны конфликтов.

В Германии также возникли трудности с поставками Украине другого оружия — например, 100 БМП Marder, 88 танков Leopard, 100 гаубиц Krauss-Maffei Wegmann.

Ранее в Германии на американской авиабазе "Рамштайн" состоялась встреча представителей стран НАТО и их союзников. Главной темой встречи стало согласование поставок вооружения Украине.

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