Власти Австрии подтвердили отказ платить России за газ в рублях

Об этом рассказал глава австрийского МИД

Австрия не будет платить за получаемый из России газ в рублях. С таким заявлением выступил австрийский министр по европейским и иностранным делам Александер Шалленберг.

Шалленберг назвал позицию Вены ясной, отметив приверженность уже существующим соглашениям.

По этой причине Австрия не собирается оплачивать поставки российского газа в рублях, как того требует Москва, цитирует австрийского министра Al Jazeera.

Ранее руководитель австрийской энергокомпании OMV Альфред Штерн заявил, что Австрия не готова к газовому эмбарго в отношении России — это негативно повлияет на австрийскую промышленность, зависимую от российских энергоресурсов. Штерн призвал "четко понимать одну вещь": газоснабжение Австрии обеспечивается не за счет добычи газа в Европе, а за счет поставок из России.

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