Россиян предупредили об активизации мошенников перед Днем Победы

Граждан призывают к бдительности

Накануне 9 Мая под видом благотворительных организаций часто активизируются мошенники под видом сбора пожертвований для ветеранов. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Чтобы не стать жертвой мошенников, эксперт порекомендовал документально оформлять свои пожертвования — составлять договор пожертвования между организацией, которая собирает средства, и физическим лицом — жертвователем. Он заключается в простой письменной форме, которая позволит достоверно установить, что волеизъявление идет от жертвователя.

Также важно не забывать об элементарных правилах финансовой безопасности. Если пожертвования собирает физическое лицо на свою банковскую карту, то это первый и самый главный аргумент в пользу того, что собранные средства до адресата не дойдут, считает Соловьев.

Осторожность, сдержанность и разумное отношение к происходящему, проверка и перепроверка собирателей пожертвований помогут сохранить свои средства и не отдать их злоумышленникам, рассказал юрист RT.

Ранее эксперт рассказал, что многие телефонные мошенники используют методы воздействия на сознание потенциальных жертв. Речь идет о методах нейролингвистического программирования, что может включать в себя голосовые интонации, подбор фраз и другие приемы.

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