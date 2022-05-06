Москвичей предупредили о резком похолодании на 9 мая

Но до этого будут три по-летнему теплых дня

Почти летняя погода установится в столичном регионе на ближайшие три дня. Уже в пятницу потеплеет до 15 градусов. 7 мая в Москве будет облачно, но воздух прогреется до 17-19 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень изменчивая погода в последние дни, и это будет продолжаться, будут сильные колебания. В пятницу мы окажемся в теплом секторе антициклона, солнечные лучи будут активно прогревать почву, потому температура будет уже 15–17 градусов. В субботу совсем тепло — до 17–19 градусов будет прогреваться воздух, но уже облачно", — цитирует Вильфанда ТАСС.

В субботу возможен сильный ветер, порывами до 15 метров в секунду. 9 мая погода резко изменится, температура опустится до 7–12 градусов. Это объясняется тем, что Москва окажется на востоке антициклона, пройдет холодный фронт. Не улучшится погода и во вторник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"