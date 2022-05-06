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Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 516 миллионов

09:10
  • пятница
  • 06 мая 2022

Скончались более 6,2 миллиона пациентов с коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 516 миллионов. Последние данные по ситуации с коронавирусом приводит американский университет Джонса Хопкинса.

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По информации, полученной на утро 6 мая, за время пандемии в мире выявлено 516 172 529 случаев заражения COVID-19. За это время скончались 6 247 520 пациентов с коронавирусом.

Лидируют по числу заболевших Соединенные Штаты, где зафиксировано 81 692541 случаев заражения. В Индии за время пандемии выявили 43 094 938 инфицированных. На третьем месте Бразилия с показателем 30 524 183 заражений, сообщается на сайте университета.

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