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Сергей Собянин рассказал о работе проекта "Москва – с заботой об истории"

09:19
  • пятница
  • 06 мая 2022

Проект был создан три года назад

Уже четыре поколения москвичей хранят в семейных архивах фронтовые письма, фотографии, ордена и медали, военные гимнастерки и другие вещи своих дедов и прадедов-фронтовиков. Чтобы помочь москвичам сохранить семейные архивы, три года назад был запущен проект "Москва – с заботой об истории". Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Традиционная акция "Бессмертный полк" пройдет в Москве 9 мая

Градоначальник напомнил, что в рамках проекта все желающие могут через офисы "Мои документы" передать дорогие им вещи в Главное архивное управление столицы, где их реставрацией и хранением займутся профессионалы. 

О востребованности проекта говорит то, что жители города передали в Главархив уже 10,8 тысячи документов и предметов времен Великой Отечественной войны: письма, фотографии, дневники, предметы гардероба и быта. Их оцифровывают и размещают на специальном сайте – виртуальном музее "Москва – с заботой об истории", где каждый может познакомиться с историями поколения победителей. Трем семейным реликвиям присвоен статус особо ценных документов Архивного фонда Москвы.

С согласия заявителей семейные реликвии могут быть использованы в выставочных и просветительских проектах. В нескольких центрах госуслуг работают экспозиции "Москва – с заботой об истории", рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

Москва тем временем готовится к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Безопасность во время Парада Победы и акции "Бессмертный полк", которые пройдут 9 мая в Москве, обеспечат 20 тысяч человек. В постоянной готовности будут находиться специалисты территориального пожарно-спасательного гарнизона Главного управления МЧС России по городу Москве.

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