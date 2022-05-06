Жители города Рубежное рассказали о жестокости украинских военных

Россия продолжает доставлять гуманитарную помощь в освобожденные города и села

ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки в Краматорске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. В небе над Луганской республикой наши ПВО сбили самолёты Су-25 и МиГ-29. А также перехватили четыре ракеты комплекса "Точка-У". Российская артиллерия поразила шесть пунктов управления и более 180 районов скопления живой силы и техники противника.

Штурмовой отряд продвигается вглубь частного сектора в городе Попасная. Почти в каждом доме, сарае, гараже укрылись бойцы ВСУ и националисты. Один из них пытается остановить штурмовиков с помощью гранат. Безуспешно. Луганские военные разоружают и берут в плен киевских силовиков. Их признания после завершения боя:

"Страх перед пленом был. Потому что говорили, что издеваются. Но в лагере я такого не заметил. Наоборот, был удивлен, и от военнослужащих - мы трое суток воды не пили, а они нас водой напоили, которые нас взяли в плен".

Российские десантники – на языке военных "глаза" - проводят разведку местности. Они обнаружили замаскированные огневые позиции бронетехники ВСУ. По переданным координатам артиллеристы корректируют огонь.

Для украинских силовиков шанс спастись – бегство. В объектив камеры попадает шеврон наемника, инструктора или националиста с американским флагом. О том, какие катастрофические потери несут украинские силовики, рассказывают в видеообращении бойцы 1-го Винницкого стрелкового батальона. Больше половины подразделения погибло. Командиры сказали солдатам, что направляют их на третий рубеж обороны – а оказалось, на передний край. Без тяжелого вооружения и в рваных бронежилетах, из которых выпадают металлические пластины. Экипировка со знаком качества западных кураторов.

В такой ситуации о том, чтобы забрать с собой ящики с боеприпасами, речи не идет. После освобождения поселка Троицкое почти в каждом доме донецкие ополченцы находят арсеналы. Например, ящики с 82-миллиметровыми снарядами чешского производства. Оружие и бронетехника поступает в распоряжение отрядов народной милиции.

Кадры из Краматорска. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный украинский склад боеприпасов, размещенный на территории завода "Энергомашспецсталь". Этой ночью новые удары и по другим объектам инфраструктуры ВСУ.

Город Северск и село Серебрянка в Донецкой области пока под контролем украинских формирований. Но местные жители сообщают, что там готовится новая информационная провокация. Киевские силовики нанесли обозначение Z на БТР, а затем из боевой машины начали обстреливать жилые дома, чтобы в будущем предъявить кадры в качестве доказательства военных преступлений Москвы. А вот что рассказывают жители города Рубежное, который обстреливают из оккупированных Северодонецка и Лисичанска:

"Ну нельзя же быть такими жестокими! Это хуже фашистов даже! Ну как так? Ты на глазах у жителей развернулся и из танка начал стрелять - и с довольной рожей. Украинец! Не русский, как объявляют они".

Российские военные продолжают доставлять гуманитарную помощь в освобожденные города и села. Очередной конвой прибыл в Харьковскую область. Доставлены мука, подсолнечное масло и предметы первой необходимости. В первую очередь, продуктовые наборы получают семьи с детьми.

В Луганской области идет подготовка к Дню Победы. Здесь военнослужащие Центрального военного округа и волонтеры восстановили монумент братской могилы, где захоронены несколько десятков красноармейцев, павших в боях при освобождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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