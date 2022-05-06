Небензя: Украину готовили как плацдарм для битвы с Россией

Постпред России при ООН выступил на заседании Совета Безопасности

Происходящее на Украине - не локальный конфликт, а прокси-война Запада против России. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации. По его словам, к такому противостоянию зарубежные страны готовились давно. Они десятилетиями вели идеологическую и политическую обработку населения и заранее продумывали санкции.

Это заседание Совбеза ООН созвала американская сторона, чтобы обсудить гуманитарную ситуацию на Украине. Представители организации отчитались, что при их участии с завода "Азовсталь" в Мариуполе удалось вывести около 300 гражданских. И подали это так, будто Россию заставили пойти на уступки. Что, конечно, неправда. Наш постпред Василий Небензя напомнил: Москва буквально ежедневно открывала коридоры, давая мирным жителям выйти, а военным - сдаться в плен. Много лжи на Западе звучит и о спецоперации в целом.

"Два месяца, помимо потока враждебности, лжи, фейков, ненависти и оскорблений, мы слышим один и тот же вопрос: как могла Россия неспровоцированно напасть на суверенную демократическую, неагрессивную независимую мирную Украину. Ведь она не представляла никакой угрозы для самой России. Среди тех, кто так говорит, подозреваю, есть люди искренние, не понимавшие что на самом деле происходило все эти годы. А есть люди лукавые, давно мечтавшие превратить Украину в плацдарм для битвы с Россией. И они делали все для этого с момента обретения независимости Украиной 30 лет назад. Политически, идеологически, а сегодня продолжают делать это, накачивая Украину вооружениями", - заявил Небензя.

Украина сама по себе мало интересует архитекторов кризиса. Главное - создан повод для атак на Россию. Санкции, заморозка наших счетов на 300 миллиардов долларов. Небензя прямо назвал это грабежом.

"Сегодня это не война на Украине, как вы говорите. Это прокси война коллективного запада с Россией. Вы как будто только и ждали этого момента, чтобы запустить маховик репрессий против России. Так что сегодня просто сброшены маски. Зато стало модно обвинять Россию в энергетическом и продовольственном кризисе, который вы сами же создали", - отметил Небензя.

Такая риторика Запада и, в первую очередь, Вашингтона понятна. Согласно свежему социологическому опросу, более половины респондентов считают, что действия администрации Джо Байдена ухудшили экономическую ситуацию в стране. Более 80 процентов высказались, что правительство США слишком мало делает для борьбы с инфляцией. В целом же ситуацию за океаном оценивают как худшую за десятилетие. Однако признавать собственные неудачи американский истеблишмент не умеет, вот и пеняет на Россию.

"Истина хорошо известна. Россия - единственный виновник этого кризиса. И пока некоторые члены Совета продолжают призывать все стороны воздерживаться, давайте называть вещи своими именами. Члены должны открыто призвать Россию прекратить агрессию против Украины", - заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

При этом Линда Томас-Гринфилд почему-то не вспомнила о том, что сами США и их союзники делали в Ливии, Ираке, Афганистане. Не упомянула она и о том, как сегодня весь так называемый цивилизованные мир поддерживает украинские националистические бандформирования и их героев. Из последнего: это Норвегия. Реклама нового бургера "Бандера". А вот Германия. На крупнейшем военном кладбище в Бранденбурге предали земле останки немецких солдат, а к могилам советских - возложили цветы. России в участии в церемонии отказали.

"То, что США делают с Россией - это чистое зло. Вы знаете эти наши идеи: конец истории, последний человек, нет альтернативы Америке, мы исключительны, мы незаменимы, мы имеем право править миром. И вот теперь мы, а также весь мир вслед за нами - поддерживаем украинских нацистов", - сказал экономист, политический обозреватель Пол Робертс.

"Знаете, кто самый большой пропагандист дезинформации в мировой истории? Правительство США!" – отметил сенатор США Рэнд Пол.

И вот, видимо, чтобы дезинформировать еще успешнее с трибуны в Белом доме, Джейн Псаки на посту официального представителя администрации Байдена сменит Карин Жан-Пьер. Афроамериканка, да еще и представительница ЛГБТ. Вероятно, предполагается, что такому спикеру "просвещенный" новый мир доверять станет больше.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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