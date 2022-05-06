ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Корвет "Гремящий" поразил подводную цель новейшей ракетой

15:28
  • пятница
  • 06 мая 2022

Учения прошли успешно

Тихоокеанский флот опубликовал кадры пуска ракеты новейшего российского противолодочного комплекса "Ответ". Стрельбу выполнил корвет "Гремящий".

Экипаж успешно поразил подводную учебную мишень в акватории Японского моря. В целях безопасности район проведения стрельб временно закрыли. Для этого задействовали 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота, сообщает "ТВ Центр".

Новейший комплекс "Ответ" предназначен для уничтожения подводных лодок. Оснащён универсальными установками, которые также позволяют применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Корвет "Гремящий"
Корвет "Гремящий"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.