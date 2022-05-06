Корвет "Гремящий" поразил подводную цель новейшей ракетой

Учения прошли успешно

Тихоокеанский флот опубликовал кадры пуска ракеты новейшего российского противолодочного комплекса "Ответ". Стрельбу выполнил корвет "Гремящий".

Экипаж успешно поразил подводную учебную мишень в акватории Японского моря. В целях безопасности район проведения стрельб временно закрыли. Для этого задействовали 15 кораблей и судов Тихоокеанского флота, сообщает "ТВ Центр".

Новейший комплекс "Ответ" предназначен для уничтожения подводных лодок. Оснащён универсальными установками, которые также позволяют применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

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