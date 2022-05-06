Лавров: против России развязана пропагандистская война

Запад хочет сохранить однополярное мироустройство

Российский народ будет отстаивать историческую правду и защищать свои законные интересы, несмотря на санкции. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в МИДе в преддверии Дня Победы.

Министр напомнил, что против Москвы развязана пропагандистская война. Запад пытается навязать другим свой диктат и сохранить однополярное мироустройство. А для этого оказывает давление на Россию, которая выступает за суверенное равенство государств. С той же целью зарубежные страны переписывают историю

"Эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано. Пытаются не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны, и всячески обелять нацизм, поощрять нацистские проявления в современной Европе", - заявил Лавров.

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