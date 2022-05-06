103-летний ветеран ВОВ рассказал о своем боевом пути

Чтобы сохранить свои воспоминания, ветеран начал писать мемуары

Особая ценность - это живое общение с ветеранами Великой Отечественной. Сегодня это поистине уникальная возможность услышать историю тех событий из первых уст. Максим Иванович Шипицын в свои 103 года отлично помнит каждый день своего большого боевого пути. В его послужном списке - бои за Сталинград, Белоруссию, Украину, Прибалтику.

Наград у Максима Ивановича много – 40, еле умещаются на парадном кителе. Да и носить их в 103 года тяжело – выручает планка. Он был наводчиком противотанкового орудия, и в Великую Отечественную уничтожил 24 немецких танка. Ветеран рассказывает, что такие подвиги на фронте не редкость. И сейчас помнит фамилии своих героических сослуживцев.

"Были у нас 4 бронебойщика: Болотов, Беликов, Самойлов и Олейников. На них утром пошли немецкие танки. Тридцать штук танков пошло! У них всего было два бронебойных орудия, два ПТР – противотанковые ружья – и четыре винтовки было. И вот начали их уничтожать. Они 15 танков подбили, а остальные 15 ушли обратно", - рассказал Максим Шипицын.

Он освобождал Ростов, Донецк и Луганск. Принимал участие в Сталинградской битве. И сегодня, как и много лет назад, может объяснить все тактико-стратегические тонкости этого решающего сражения.

"А у нас два фронта: Южно-Донской и Сталинградский. Мы их окружили и начали громить. Разбили их на две части: на северную и на южную. Северная часть потом сдалась в конце января 43-го года, а южная сдалась 2 февраля 43-го года", - рассказал ветеран ВОВ.

Потом дивизия двинулась на юг - освобождать Крым, по пути взяв штурмом Мелитополь и выбив оттуда немцев. И вот вплотную подошла к Севастополю.

"За четыре дня боёв мы его взяли – с 9 по 12 мая. Нам Сталин объявил благодарность, нашей дивизии был присвоено уже звание "Севастопольская дивизия". Я был награждён орденом Красной звезды и знаком Севастополя-Перекопа", - вспоминает Максим Иванович.

Летом того же 1944 года принял участие в операции по освобождению Белоруссии "Багратион", а сразу после – марш в Прибалтику и штурм Кёнигсберга, где он и встретил победу.

"В Пруссии они предприняли большую атаку – хотели уйти морем. Кто на плотах, кто на лодках. Мы выкатили орудия, и я начал их расстреливать прямой наводкой. Они тогда получили много потерь, повернули обратно и стали сдаваться в плен", - говорит ветеран ВОВ.

И ещё тогда, на фронте, Максим Иванович завёл привычку записывать всё происходящее. И сейчас ветеран уже по памяти записывает всё, что происходило с ним и с его товарищами в те страшные годы. В местной школе он желанный гость. Дети всегда внимательно его слушают, затаив дыхание. Максим Иванович учит их любить свою семью и страну. Ветеран уверен, что ее будущее в надежных руках.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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