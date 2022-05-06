В Москве стартовал масштабный автопробег с частицами Вечного огня

Патриотическая акция организована Общероссийским народным фронтом

Масштабный автопробег с частицами Вечного огня с мемориала "Могила Неизвестного Солдата" стартует в пятницу в Александровском саду. Патриотическая акция "Огонь памяти" организована Общероссийским народным фронтом и приурочена к празднованию Дня Победы.

Мероприятие проводится уже в шестой раз, и в этом году приобрело международный статус. Автопробег охватит 12 стран, восемь городов-героев России и ближайшие к ним населённые пункты.

Его участники доставят сотни зажжённых ламп, встретятся с ветеранами. По пути следования они посетят места боевой славы и примут участие в патриотической программе. "Огонь памяти" - это акция, объединяющая поколения, она призвана напоминать о подвиге нашего народа и его Победе в Великой Отечественной войне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"