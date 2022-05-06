Орбан назвал санкции в энергетике "красной линией" для Венгрии

С пятью пакетами антироссийских санкций Будапешт согласен

Красной линией для Венгрии назвал санкции Евросоюза против энергетического сектора России премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Глава венгерского правительства подтвердил свою позицию в эфире радиостанции "Кошут".

"Я был готов согласиться с первыми пятью пакетами санкций Евросоюза, но с самого начала дал понять, что есть красная черта - это энергетика", - заявил Орбан.

Днем ранее венгерский премьер отправил письмо главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен. Орбан подчеркнул, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять предложенные Еврокомиссией санкции в отношении российской нефти. Что касается Венгрии, то подобный шаг потребует полной реорганизации нефтеперерабатывающих мощностей страны. В то время как финансирование от ЕС доступно Будапешту лишь на бумаге.

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